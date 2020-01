Sembra già giunta ai titoli di coda l’avventura di Davide Di Gennario con la magli della Juve Stabia. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’ex calciatore rosanero, oggi di proprietà della Lazio, sarebbe finito nel mirino dell’Ascoli. Il centrocampista ha collezionato 8 presenze in questa prima parte di stagione, finendo un po’ ai margini soprattutto nell’ultimo mese. La società bianconera ha individuato in lui il possibile rinforzo per il centrocampo di Paolo Zanetti.