Ascoli, la curva protesta: “5 minuti di silenzio. Contro gestione societaria carente”

La curva dell’Ascoli protesta contro la società. Il momento, sicuramente non felice, del club si farà notare anche sugli spalti, con la tifoseria bianconera che starà in silenzio per 5 minuti. A comunicarlo sono gli stessi tifosi con il seguente comuinicato:

““Contro una gestione societaria carente, dissennata, confusionaria e senza alcuna progettualità. Contro chi vorrebbe zittirci alzando la musica dell’impianto fonico. Contro chi non accetta le critiche nonostante lo scempio e preferisce non essere al Del Duca. Domenica rimarremo in silenzio! Per 5 minuti saremo quello che vogliono: consumatori, paganti e silenziosi, senza diritto di critica. Invisibili comparse che frequentano il Del Duca solo per mancanza di alternative. Siamo sicuri che leggendo queste poche righe i soliti avranno avuto da ridire, “proprio adesso che la squadra ha bisogno di sostegno…”, sembra di sentirli i mugugni imbronciati dei criticoni, anche se mancheremo solo per 5 minuti. Cosa dovremmo dire allora noi di una società che latita da mesi? Riusciranno a capire il parallelismo? Ne dubitiamo ma ci proviamo ugualmente. Al termine dei 5 minuti torneremo ad essere la “tifoseria dell’ Ascoli”, quella capace di fare la differenza e trascinare la squadra verso la salvezza, con ogni mezzo. Pronti a fare la nostra parte e a far sentire la nostra voce con ogni mezzo, travolgendo parolai, avventurieri, speculatori e mezze calzette, di cui abbiamo ormai le p. piene. Pronti a fare la nostra parte e a far sentire la nostra voce! ET VENTIS ADVERSIS”.