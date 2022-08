Nicola Falasco ha parlato al Picchio Village attraverso il sito ufficiale dell’Ascoli in vista del match con il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Dovevamo sfruttare al meglio le due partite in casa e 4 punti sono un buon inizio – ha dichiarato Falasco – Abbiamo grandi margini di miglioramento, credo che la nostra sia una buonissima squadra, dobbiamo lavorare ancora sul campo per migliorare alcune cose, ma siamo sulla strada giusta. Abbiamo rivisto il video della partita con la Spal e, rispetto al debutto con la Ternana, siamo migliorati sicuramente nella fase tattica, ma abbiamo sbagliato molto tecnicamente. E con la qualità che abbiamo non può succedere o comunque dobbiamo sbagliare il meno possibile. A livello tattico siamo cresciuti molto e questo è importante. Ho visto che il Palermo si è rinforzato molto bene, ha preso ottimi giocatori oltre a quelli che aveva già in rosa. Ho visto la partita contro il Bari e mi è sembrata una squadra che punta molto sulle ripartenze, ha giocatori molto veloci davanti, dovremo quindi stare attenti su questi aspetti. Inoltre troveremo sicuramente uno stadio bello e pieno di gente. Speriamo sia un’ottima partita».