«In verità aspettavo una chiamata dalla serie B e sinceramente da un’alta serie B. Ho avuto squadre che stanno lottando in alto in serie C che mi hanno cercato, ma la mia intenzione era quella di non scendere di categoria.

Alla fine però quando mi ha chiamato Muzzi ho accettato, perchè avevo voglia di allenare. Ho visto l’investimento che è stato fatto nei giocatori e ho detto sì, perchè è una scommessa e l’ho presa al volo. So che è un’impresa, una sfida e mi ci sono buttato anche perchè soprattutto c’è un progetto».





Queste le parole rilasciate da Roberto Stellone, neo allenatore dell’Arezzo, durante la sua conferenza stampa di presentazione.