Alvini presenta Cesena-Cosenza: «Vogliamo invertire il trend per giocarcela sempre con tutti»

All’anti-vigilia del match contro il Cesena, il tecnico del Cosenza, Massimiliano Alvini, ha parlato in conferenza stampa:

«Ci sono quattro partite prima della sosta e dobbiamo continuare sul percorso fatto fin qui, cercando di migliorare alcuni difetti e dando il massimo. Dopo sette risultati utili perdi una partita, che ci può stare perché succede a tutti, e ti ritrovi in basso. Noi poi ci portiamo un fardello importante e questo complica purtroppo anche i giudizi di tanti. Il nostro campionato sul campo però è positivo alla luce dei punti ottenuti e di questo do merito ai calciatori ai quali dico di continuare a lavorare forte in vista di queste ultime quattro sfide per ottenere più punti possibili. Noi daremo tutto, stiamo bene e siamo sul pezzo, vogliamo una reazione dopo le partite di sabato. Che in casa facciamo più fatica è un dato di fatto, lo dicono i numeri anche se abbiamo fatto anche delle ottime prestazioni, ma non siamo stati premiati. Ci manca sempre qualcosa per il salto di qualità che potrebbe darci quel colpo in più che finora non c’è stato. Il nostro obiettivo è provare a invertire questo trend, giocandocela sempre con tutti sia in casa sia in trasferta. Questo deve essere il dna del Cosenza».