Altro esonero in Serie A: a saltare è il tecnico bianconero | Sfida a due per sostituirlo

Decisione ormai quasi presa da parte della società bianconera, che ha ormai deciso per la clamorosa cacciata del mister tra l’incredulità di tutto l’ambiente.

Siamo arrivati ormai nella fase clou del campionato, e gran parte dei risultati cominciano ad essere chiari alle società. In Serie A sono aperte ancora le questioni riguardanti la lotta europea e quella salvezza. Alcune squadre però sembrano non avere più niente da dire. L’Inter ad esempio è praticamente certa della conquista dello scudetto, mentre il Milan ha accumulato un cospicuo vantaggio sulla quinta posizione, ed è virtualmente qualificato per la prossima Champions League.

Sono nelle stesse condizioni anche diverse squadre di metà classifica, come il Genoa o il Monza, ma lo è anche la Juventus. La Vecchia Signora infatti dopo una prima parte in cui pareva poter realizzare il sogno tricolore, ha visto nell’ultimo mese una decadenza totale di prestazioni e risultati. Di conseguenza la fuga dell’Inter è arrivata imperterrita, e la speranza dei tifosi si è spenta, non senza qualche polemica nei confronti di arbitri, società e soprattutto allenatore (è Allegri uno dei maggiori imputati per i recenti risultati negativi).

E’ proprio sul tema allenatori però che nel corso di questi ultimi mesi in Serie A abbiamo visto diverse novità e colpi di scena, dove alcuni tecnici sono stati cacciati in favore di altri. Ma questa situazione non si è ancora conclusa del tutto, e secondo le ultime indiscrezioni il mister bianconero è ad un passo dall’esonero. Per rimpiazzarlo sono due i nomi pronti ad entrare in corsa.

La società bianconera pronta a sollevare il tecnico dall’incarico

Gli ultimi risultati non eccezionali raccolti dall’Udinese hanno messo sulla graticola il mister Gabriele Cioffi.

Il tecnico nato a Firenze, subentrato al collega Sottil nello scorso mese di ottobre, dopo un buon inizio e alcuni successi clamorosi (il più recente proprio allo Stadium contro la Juve) adesso rischia grosso, e se la situazione non dovesse migliorare in tempi brevi, la famiglia Pozzo è pronta a dargli il benservito.

I papabili sostituti di Cioffi

Qualora il 48enne allenatore del club friulano dovesse realmente perdere il posto, al momento sono due i nomi pronti a subentrare al suo posto.

Uno è Gennaro Gattuso, che ha da poco concluso la sua esperienza a Marsiglia, e l’altro è Luca Gotti, che ha già guidato in passato la squadra bianconera.