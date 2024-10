Allarme rosso Charles Leclerc: urla incontrollabili nel muretto Ferrari | “L’ho odiato!”

Succede di tutto nella scuderia di Maranello, con il pilotta monegasco che ha scatenato l’infermo dopo una situazione clamorosa.

Dopo una lunga pausa di quasi un mese, la Formula 1 tornerà domenica prossima con il Gran Premio degli USA. Si correrà in Texas, nel Circuito delle Americhe, e si ripartirà con una situazione di classifica che sembra decisa, ma che in realtà può ancora dirci tanto.

Al comando ovviamente c’è Max Verstappen con 331 punti, seguito da un lanciatissimo Lando Norris, apparso ultimamente in forma smagliante, a 279 lunghezze, e da Charles Leclerc, che è un po’ più indietro (245 punti) ma può ancora sognare il titolo.

Tralasciando la situazione riguardante le gare, nelle ultime ore è stato proprio il pilota monegasco a scatenare il panico nel muretto della Ferrari, usando delle parole a dir poco pesanti.

Ferrari, ecco che cosa sta succedendo

Qualche giorno fa Charles Leclerc ha parlato nel corso del podcast ‘The Grid’, dove gli sono state fatte domande su diversi temi. Uno dei tanti ha riguardato il suo attuale compagno di scuderia Carlos Sainz, che al termine della stagione attuale lascerà il Cavallino Rampante.

Parlando del pilota spagnolo, il ferrarista ha svelato in maniera quasi clamorosa che ad un certo punto è arrivato addirittura ad odiare il suo collega. Affermazioni che hanno lasciato tutti senza fiato, ma che però andrebbero comunque contestualizzate in maniera migliore.

Le parole di Leclerc sul rapporto con Sainz

“Penso che siamo andati molto, molto d’accordo. Sì è vero, ci sono stati tanti momenti nei quali, dentro il casco e in gara, io ho… odiato lui e lui ha detestato me, perché non vedevamo la situazione del momento allo stesso modo. Ma tutto è stato risolto parlandone a quattr’occhi. Condividiamo molti interessi e abbiamo avuto molti momenti memorabili che ricorderò sempre”.

Queste dunque le affermazioni del pilota monegasco su quello che sarà ancora per pochi mesi il suo compagno di squadra. Rivelazioni che dunque fanno capire che tra loro ci sia stata una sana competizione e anche qualche momento difficile, ma che è stato sempre tutto risolto con grande correttezza. Chissà come andranno invece le cose il prossimo anno con Lewis Hamilton, personaggio non poco ingombrante nel circuito della Formula 1.