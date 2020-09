Simone Corazza, dopo l’avventura con la Reggina, è stato a lungo inseguito dal palermo ma alla fine ha scelto l’Alessandria.

L’attaccante, ai canali ufficiali del club si è presentato così: «Ringrazio Reggio perché è stato un anno ricco di soddisfazioni anche se strano. Di Alessandria mi ha convinto il progetto prospettatomi dal direttore, la voglia di far bene e di vincere. Prometto di dare il massimo per questa maglia, il cammino è lungo e l’obiettivo è già prefissato ma ancora molto lontano. Ci lavoreremo giorno dopo giorno. So che questo gruppo è solido e molto unito e so anche che mi accoglierà alla grande. I tifosi? Li saluto e non vedo l’ora di vederli allo stadio».