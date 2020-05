Il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, come riporta “Gds.it”, annuncia la misura relativa al credito di imposta per gli affitti di tutte le attività che sarà inserita nel prossimo decreto. Riguarderà tutte le attività, ha specificato, “non solo i negozi, per tre mesi”. Il viceministro lo ha assicurato, in collegamento con l’Associazione nazionale dei tributaristi, sottolineando “la novità assoluta” che questi crediti “saranno cedibili al sistema bancario Tra le misure al vaglio del governo ci sono anche i contributi a fondo perduto. “Credo che arriveremo ad un fondo perduto per le aziende sotto i 5 milioni di fatturato. La cifra esatta la stiamo studiando”.