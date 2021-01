Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”, l’agente Alessandro Magni ha espresso la sua opinione in merito alla situazione del Girone C del campionato di Serie C:

«Il Bari ha una squadra da promozione e sono sicuro che sulla distanza verrà fuori anche se in un girone difficile come del resto già si sapeva. Il mercato non mi sembra al momento offrire soluzioni risolutive e il rischio è quello di ritardare la maturazione della squadra. In ogni caso va detto che la Ternana sta facendo benissimo però mi aspetto che Bari e Palermo escano sulla distanza».