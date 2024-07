Addio al Palermo, Rinaudo: «Non ci sono mai stati problemi di spogliatoio. Brunori? Giocatore simbolo»

Dopo il suo addio al Palermo Leandro Rinaudo ha tenuto questa mattina una conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«I nomi venuti fuori a gennaio? Credo sia normale vengano fiori diversi nomi. I giocatori non sono bambini e capiscono chi può rimanere e andare via. Credo che problemi enormi all’interno dello spogliatoio non ci sono mai stati. Qualche esperienza l’ho avuta e le vittorie o le sconfitte cambiano il percorso. Credo sia dovuto tanto all’andamento della squadra, la città vive dei risultati della squadra, non si sono vinte le gare con continuità perché bisognava fare qualcosa di meglio. L’obiettivo del Palermo è andare in A quanto prima ed è giusto che sia così per un club importante per una città importante. Si cerca di trovare la soluzione giusta per andare in Serie A. Se hanno deciso di cambiare è perché pensano che chi arriva può fare raggiungere gli obiettivi nel calcio si investe e si cerca il ritorno e le scelte sono dettate perché si vuole raggiungere il massimo obiettivo per raggiungere l’obiettivo quanto prima».

«Brunori? È il giocatore simbolo del Palermo e averlo ti garantisce almeno 15 gol a stagione. È importante e ha fatto gol a tanti club ma sicuramente è una cosa da risolvere che potrebbe raggiungere molti record. Sicuramente è un caso da affrontare e risolvere per l’armonia della squadra».