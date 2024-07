Addio al Palermo, Rinaudo: «Dionisi allenatore importante. De Sanctis può dare qualcosa in più»

Dopo il suo addio al Palermo Leandro Rinaudo ha tenuto questa mattina una conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«De Sanctis e Dionisi? La scelta è stata fatta perché è stato ritenuto opportuno che Morgan possa dare qualcosa in più rispetto a me. Spero che il Palermo vada in A e farò festa. Dionisi allenatore importante che propone un buon calcio, giovane moderno. Scelta importante di un allenatore che ha esperienza importante. Le dinamiche le conoscete anche voi. La scelta di Bigon e Gardini di puntare su dionisi sia intelligente ed importante. Dionisi può rappresentare bene il City Football Group. Il calcio sta cambiando e per me è una fortuna aver fatto questa esperienza perché mi da modo di crescere. Il calcio sta cambiano e il ruolo del ds è sempre più di condivisione».