Addio al Palermo, Rinaudo: «Corini e Mignani hanno fatto un ottimo lavoro»

Dopo il suo addio al Palermo Leandro Rinaudo ha tenuto questa mattina una conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Come guardi quello che sta succedendo adesso nel Palermo con l’azzeramento totale? Credo che sia il calcio. se andate ad analizzare è successo in altre situazioni. non sono sorpreso. è ormai da tantissimi anni che sto in questo mondo e quando ci sono grandi investimenti si cerca sempre di trovare delle soluzioni. Io sono capitato in situazioni dove ha fatto il Palermo e credo sia il calcio e la normalità. non ci vedo nulla di strano, oggi penso di aver raggiunto una maturità tale che mi faccia affrontare questo con la giusta maturità. Proseguire con Corini sarebbe stato giusto? Dirlo adesso sembra semplice, probabilmente il cambio non ha dato quanto si pensava. Il mio ragionamento lo vedo alla fine di un percorso. Io credo che Eugenio abbia fatto un lavoro ottimo come Mignani. L’obiettivo era la salvezza il primo anno e il secondo quello di essere competitivi per la serie a e abbiamo fatto una semifinale playoff. I cambi di allenatore si fanno perché si pensa possa dare qualcosa di positivo. Questo fa parte del calcio e del consolidamento di un club. Il prossimo anno può essere importante per il Palermo».