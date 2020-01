L’allenatore dell’ACR Messina Karel Zeman è intervenuto ai microfoni parlando dello stato di forma della propria squadra e del prossimo match contro il Troina. Ecco le parole del tecnico: «Il gruppo mi ha soddisfatto molto, vogliamo trasmettere in partita ciò che abbiamo fatto in allenamento. Il Troina è un avversario da rispettare che negli ultimi anni ha sempre fatto del Messina, quest’anno va invertita la rotta. Possiamo superarli e far capire che il nostro girone di ritorno non sarà come quello d’andata. La classifica la guardiamo spesso ma è meglio guardare partita dopo partita. Per migliorare in classifica occorre vincere, per questo ce la metteremo tutta. Vogliamo avvicinarci al terzo posto».