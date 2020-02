Non stanno passando inosservate le prestazioni di Nicolas Rizzo in quel di Acireale e anche il tecnico Pagana sta facendo uno straordinario lavoro in panchina. A tal proposito, secondo quanto fa sapere “Goalsicilia.it”, entrambi sarebbero finiti sui taccuini di diversi club di serie C. Per loro si profila un futuro nella terza serie italiana.