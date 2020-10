Multata in via Toledo di 400 euro per aver abbassato la mascherina e mangiare un dolce.

L’episodio è stato raccontato da una giovane ai microfoni della “Radiazza”, la trasmissione su “Radio Marte”.





«Stavamo passeggiando – spiega il fidanzato della giovane multata in radio -, ci siamo concessi qualche ora di svago per festeggiare la mia laurea, quando abbiamo deciso di entrare in una nota gelateria che è in quella strada. La mia ragazza ha preso un dolce e, non potendo consumarlo nel locale, che non dispone di posti a sedere, siamo usciti fuori. Una volta in strada, la mia ragazza si è abbassata la mascherina per mangiare il dolcino. Il tempo di finirlo, poi è andata a buttare la carta nell’apposito contenitore e io subito le ho ricordato di tirare su la mascherina. Ma proprio in quel momento siamo stati avvicinati da una pattuglia dei carabinieri».