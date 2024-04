777 Partners: chiesto prestito da 420 milioni per saldare i debiti

Come riporta lo statunitense Bloomberg, 777 Partners, proprietario del Genoa e di altri sei club, ha avviato dei colloqui con Blue Owl Capital Inc. per ottenere un prestito da 421 milioni che servirebbero anche per saldare il debito con MSP.

Al momento, però, non filtrano buone sensazioni sulle negoziazioni inoltre, se MSP si rifiutasse di concedere più tempo a 777 Partners, e la Premier League accettasse l’offerta per il cambio di proprietà dell’Everton, ecco che ipoteticamente MSP potrebbe rivalersi per vedersi riconosciuto il proprio credito nei confronti di 777 diventando il proprietario legittimo del club inglese.