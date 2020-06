Finisce il rapporto tar Davide Boncore e il Troina. Il tecnico palermitano ha scritto una lettera riportata da “Goalsicilia.it”. Ecco quanto si legge:

“Come in tutte le grandi storie c’è un inizio e c’è una fine. È arrivato il momento di salutare Troina, un paese, una squadra che mi ha dato e a cui ho dato tanto. Passione e amore ci hanno legato e spinto a due anni di imprese. Abbiamo battuto realtà da Serie A, fatto tremare il Barbera, insieme, in un’unica corsa, in un’unica grande lotta. Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha voluto a Troina e in quanti mi sono stati vicino in questo percorso. Ringrazio indistintamente tutti, società, dirigenza, staff, calciatori e tifosi.

Vi porterò sempre nel cuore, ci ritroveremo da avversari, mai da nemici”.