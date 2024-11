128 giornate di squalifica e 23 punti di penalizzazione: la squadra è totalmente distrutta | Campionato ufficialmente finito

Sanzioni mai viste per una società, che deve affrontare una penalizzazione enorme e la perdita dei propri calciatori per diverse giornate.

Nel calcio ci sono regole ben precise da seguire alla lettera per evitare sanzioni e provvedimenti. Ma non stiamo parlando solamente di quelle presenti sul rettangolo verde durante una partita, bensì anche di quelle che società e calciatori devono seguire al di fuori.

I club infatti hanno obblighi ben precisi, che qualora non venissero rispettati porterebbero a delle pene enormi sotto tutti i punti di vista. Ed è proprio questo quanto accaduto ad una squadra, che adesso è andata totalmente distrutta, tanto da aver finito ufficialmente il campionato.

Nel complesso infatti la compagine in questione ha collezionato la bellezza di 128 giornate di squalifica, oltre che 23 punti di penalizzazione. Sanzioni mai viste prima dunque. Ma queste da cosa sono state causate? Andiamo a scoprirlo insieme.

Ecco che cosa è successo

Capita spesso e volentieri che le società di calcio non rispettino alcune regole. Lo abbiamo visto un paio d’anni fa con la Juventus, incappata nello scandalo plusvalenze che ha portato a sanzioni enormi, e ancora oggi lo stiamo vedendo con il Manchester City, che rischia grosso dopo tutte le infrazioni finanziarie di cui è stato accusato.

Quanto accaduto ultimamente però coinvolge una società di livelli ben più bassi. Si tratta del Serravolante, compagine della Terza Categoria Girone C delle Marche. A quanto pare questa nella passata stagione ha fatto scendere in campo diversi calciatori che non erano stati tesserati in più occasioni. Cosa che come ben sappiamo non è possibile, e che ha spinto il Tribunale Federale ad infliggere delle sanzioni incredibili.

Le clamorose sanzioni inflitte alla società che sanciscono la fine del campionato

Innanzitutto la squadra protagonista di questa infrazione ha ricevuto una sanzione di ben 2300 euro, cifra enorme per una Terza Categoria, oltre che una penalizzazione di 23 punti nel campionato in corso. Tantissimi e praticamente impossibili da recuperare.

Dopodiché ad essere puniti sono stati anche i calciatori scesi in campo senza tesseramento e i dirigenti che hanno permesso tutto ciò. Questi nel complesso hanno riportato un totale di 128 giornate di squalifica. Dunque il campionato del Serravolante possiamo dire che è finito qui.