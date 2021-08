Tweet al veleno da parte di Paolo Ziliani, giornalista de “Il Fatto Quotidiano” all’indirizzo di Gigi Buffon.

Nelle ultime ore ha fatto il giro del web una clip in cui il portiere del Parma effettua una parata miracolosa contro il Sassuolo sul tiro a distanza ravvicinata di Francesco Caputo.

Di contro, c’è chi, proprio come Ziliani ha preferito invece pubblicare tramite il proprio account il video del gol segnato dal Sassuolo figlio di un infortunio proprio di Buffon, colpevole di essersi lasciato sfuggire il pallone sotto le gambe, con allegato un tweet riguardo ad un precedente post critico, del quale vi avevamo già messo al corrente, in riferimento all’intervista rilasciata dallo stesso portiere in cui parlava del sogno di disputare il mondiale in Qatar del 2022. “Pronto per il mondiale in Qatar. Mancini hai preso nota? Buffon”, queste le sue parole per mezzo social.