Lo annuncia lo stesso Sindaco di Messina Cateno De Luca attraverso un video su Facebook: “Abbiamo acquisito tutte le informazioni che dovevamo acquisire. Il fatto che stasera non passerà nemmeno una macchina non ha importanza e non conta niente. Forse assisteremo alla stessa sceneggiata che si è verificata il 23 marzo, quando sono transitate 27 auto, con 10 persone denunciate dalle Forze dell’Ordine e quindi smentendo il Ministro dell’Interno. Quella sera la Polizia di Stato ha comunque trovato 10 persone irregolari. Non so come andrà a finire stasera, io alle 20.30 sarò li e vedremo chi ha paura che scatterà la banca data per i controlli. Se la gente vuole essere al mio fianco mi segua nella diretta che farò. Vediamo se mi arrestano e cosa succederà. Sul presunto reato di lesa maestà chiedo di essere processato. Ci sono poteri forti che condizionano la Sicilia e stanno condizionando adesso l’utilizzo di una banca dati per avere la tracciabilità di chi entra ed esce dalla Sicilia, e dove si va e se si fa la quarantena. Si è fatto di tutto per colpire De Luca e per intimidirmi ed evitare che ci sia questo controllo. Io sono monitorato e aspettano che io faccio l’incitamento, quindi nessuno si faccia denunciare, ci sarò io al porto di Messina. Alle 20:30 andrò alla rada San Francesco, dove tutto è iniziato”.