Valigie pronte, sale sul primo aereo: preso Bonaventura a parametro zero | Accordo chiuso nella notte

L’ex centrocampista della Fiorentina ha trovato l’accordo con il suo nuovo club: arriva a titolo gratuito ed è pronto per la nuova avventura.

Dallo scorso 30 giugno diversi calciatori sono rimasti svincolati. Dopo la scadenza dei contratti con i rispettivi club infatti questi sono privi di squadra, e di conseguenza disponibili al trasferimento a parametro zero. Tra i nomi più importanti in questo senso, almeno per quanto riguarda il nostro campionato, troviamo senza dubbio Giacomo Bonaventura.

Il centrocampista ha disputato una grande stagione con la maglia della Fiorentina, sia dal punto di vista realizzativo che da quello delle prestazioni, tanto che era tornato nei mesi scorsi anche a conquistarsi la nazionale (con successiva polemica per la sua mancata convocazione agli Europei). Ciò nonostante però la società di Rocco Commisso non gli ha prolungato l’accordo in scadenza. In realtà questa decisione è giunta dopo una mini rottura tra le parti, certificata anche dalle parole del suo agente arrivate nelle settimane passate.

Di conseguenza l’ex centrocampista di Milan e Atalanta è in cerca di una squadra. Gli estimatori nei suoi confronti non mancano di sicuro, visto che stiamo parlando di un giocatore esperto, forte e che, come accennato, ha giocato alla grande lo scorso anno al netto dei suoi 34 anni di età. Diversi club dunque parevano poterselo contendere, ma nelle scorse ore uno ha deciso di sferrare l’affondo decisivo e di assicurarsi le sue prestazioni.

Nuova squadra per Bonaventura

Secondo gli ultimi rumors di mercato, Jack Bonaventura è ad un passo dal trasferimento nella Saudi Pro League. Il giocatore infatti è finito nel mirino dell’Al Shabab, club con cui ha già trovato un accordo.

L’ex giocatore viola andrà a percepire di sicuro un ingaggio a dir poco importante. Il suo arrivo in territorio saudita è previsto nelle prossime ore. Dopodiché potrà sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con il suo nuovo club.

Addio Serie A per Bonaventura

Il centrocampista piaceva a mezza Serie A. Su di lui infatti c’erano la Lazio, la Roma, il Torino e soprattutto il Como, club che è stato più vicino di tutti a prendere il giocatore, fortemente voluto da Cesc Fabregas.

Nessuno però è riuscito a chiudere l’affare, e Bonaventura dunque si appresta a trasferirsi in Arabia Saudita, dove con tutta probabilità andrà a concludere la propria carriera.