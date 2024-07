Ultimo ballo in Serie A: telefonata, accordo, firma | Kjaer a parametro zero per sognare l’Europa

Simon Kjaer è pronto a rimettersi in gioco in Serie A. L’ex Milan riceve la chiamata e arriva a parametro zero per puntare all’Europa.

Si prepara all’ultimo grande contratto della sua carriera, probabilmente, Simon Kjaer. Il danese, che ha chiuso l’Europeo con la sua Danimarca da capitano ma in panchina, senza mai scendere in campo a causa delle sue condizioni fisiche, ha detto addio al Milan ormai nel mese di maggio.

Mattatore della rinascita rossonera, insieme a Ibrahimovic primo punto di riferimento dello spogliatoio del primissimo diavolo di Pioli, il capitano danese ha salutato San Siro l’ultima giornata di campionato dopo che l’annuncio era arrivato invece mesi fa. Prima dell’inizio della spedizione tedesca con la sua nazionale, lo stesso agente aveva affermato che il suo futuro si deciderà nel mese di luglio, a Euro 2024 concluso.

Sono settimane di grande riflessione adesso per l’ex Palermo, che potrà valutare con calma da parametro zero le offerte arrivate sul tavolo. In questo momento una squadra di Serie A su tutte potrebbe essere la candidata perfetta per chiudere la carriera ad alti livelli, e rimanere in Italia.

Kjaer, la decisione sul suo futuro

Negli scorsi mesi Kjaer era uscito allo scoperto, affermando di avere rifiutato anche proposte dall’Arabia Saudita per chiudere la carriera al Milan. Purtroppo per lui, l’Europeo non è andato come se lo aspettava, confinato in panchina per quattro partite, ma adesso è arrivato il momento delle decisioni.

Oltre alla Saudi League sempre potenzialmente alla finestra, per Kjaer si potrebbe fare strada una possibilità di rimanere in Serie A. La squadra interessata potrebbe essere il Monza.

Kjaer, last dance a Monza

Classe 1989, Simon Kjaer è riuscito sul finale di carriera a realizzare un sogno, giocare nel Milan, e ad alzare il più autorevole dei trofei nazionali da protagonista. Passando anche su un ginocchio infortunato, il danese – che in carriera si è distinto anche e soprattutto per le sue doti umane – è diventato una colonna del Milan e adesso cerca una nuova casa dopo non aver rinnovato col club.

Per lui potrebbe arrivare l’offerta del Monza, una piazza ambiziosa e volenterosa di effettuare un salto di qualità, alla ricerca di personalità forti come quelle di Kjaer che possano dettare la via ai più giovani. Il Monza scatenato sul mercato potrebbe anche fare un tentativa, per un’operazione dai costi praticamente nulli – escluso l’ingaggio – che potrebbe fare la fortuna sia della società che del giocatore, che dal canto suo troverebbe ancora spazio in campo in un top campionato Europeo.