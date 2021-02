Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Bisceglie ha reso noto di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a Aldo Papagni. Ecco il comunicato:

“Bisceglie Calcio, Aldo Papagni è il nuovo allenatore. Il tecnico biscegliese purosangue sarà affiancato da Luigi Di Simone e dal collaboratore tecnico Giuseppe Montanaro E’ ricaduta su Aldo Papagni la scelta del Bisceglie Calcio quale nuovo allenatore della squadra nerazzurra stellata.





Nato a Bisceglie il 14 settembre 1956 Papagni, dopo una lunga esperienza da calciatore, inizia la sua carriera da allenatore come coordinatore del vivaio del Bisceglie Calcio, dove resta per tre stagioni (1991-1994). Nel novembre 1995, il 62enne tecnico biscegliese approda sulla panchina del Cerignola (serie D), mentre a gennaio del 1997 passa alla guida del Barletta, esperienza che precede l’annata alla guida del Bisceglie Calcio in serie C2 (ottavo posto finale).

Dopo le stagioni sulle panchine del Trapani e del Sora (1998-1999), nel 2000 Papagni ritorna in Puglia guidando il Tricase, esperienza che precede le stagioni tra C1 e C2 alla guida tecnica di Fasano e Fidelis Andria. Proprio ad Andria l’allenatore biscegliese conquista il terzo posto in C2, con conseguente approdo in C1. Nell’estate 2004 Papagni firma per il Melfi (serie C2), mentre nel 2006 siede sulla panchina del Taranto, dove sfiora l’approdo in serie B, perdendo la semifinale playoff contro l’Avellino. Nel gennaio 2008 il tecnico biscegliese passa alla Cavese (Prima divisione) conquistando il 10° posto invece, mentre nell’estate 2008 approda al Benevento. Nel gennaio 2010 Papagni torna ad Andria, sempre in Prima divisione, stagione a cui fanno seguito le panchine de L’Aquila e del Sorrento. Nell’ottobre 2013 l’allenatore biscegliese rientra a Taranto, conquistando un ottimo secondo posto nel campionato di serie D girone H. Due anni dopo firma per il Savoia (Lega Pro), prima del ritorno alla guida del Cavese (terzo posto nel girone I di serie D). Nel maggio 2016 Papagni ritorna per la terza volta a Taranto, prima di conquistare la salvezza in serie C con l’Andria nella stagione 2017/18. Nella stagione appena terminata Aldo Papagni è stato chiamato a marzo alla guida della Vastese (serie D), dove ha conquistato una miracolosa permanenza attraverso i playout. Nella scorsa stagione ha ricoperto il ruolo dell’area tecnica dell’Unione Calcio Bisceglie.

Papagni sarà affiancato da Luigi Di Simone. Nato ad Acerra il 9 ottobre 1978, Di Simone inizia la sua carriera da calciatore nella Berretti del Venezia e, nel novembre del 1997 passa al Carpi in serie C1 rimanendoci per una stagione per poi approdare all’Atletico Catania. L’esperienza in Sicilia dura 12 mesi, dato che, nell’estate del 1999, firma per l’Andria con cui ritorna nel 2002 in serie C2 dopo aver indossato la casacca di Reggiana e L’Aquila, entrambe all’epoca militanti nella terza categoria nazionale. Nel 2004, Di Simone riapproda in serie C1 con il Frosinone e, nel 2005, si accasa a Manfredonia rimanendoci per due stagioni. Conclusa l’avventura in terra sipontina, il neo tecnico azzurro, nell’estate del 2007, passa alla Pistoiese.

Nel luglio del 2008 torna ancora ad Andria nuovamente in serie C2, dove rimarrà per quattro stagioni. Nell’estate del 2012 scende in Eccellenza tra le fila del San Severo, dove vince il campionato. Un anno dopo viene tesserato dalla Fidelis Andria, piombata nella massima categoria regionale nell’estate del 2013, e conquista la promozione in serie D tramite i playoff.

Appesi gli scarpini al chiodo, Di Simone ha ricoperto il ruolo di vice di mister Aldo Papagni sia ad Andria che nella Vastese. Nell’annata 2019/2020 è stato il nuovo allenatore dell’Unione Calcio raggiungendo l’ottavo posto prima dell’interruzione dei campionati.

Al loro fianco ci sarà Giuseppe “Pino” Montanaro. Nato a Margherita di Savoia, nel 2016 ha ottenuto il patentino Uefa A. Nel suo curriculum vanta esperienze nei settori giovanili di Andria e Melfi. Nell’ultima stagione ha traghettato il Bisceglie Calcio, sino all’approdo di Rodolfo Vanoli. Montanaro ha guidato l’Under 19 dell’Unione Calcio Bisceglie”.