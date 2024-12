Tuttosport: “Alla Samp resta Sottil, per ora”

La Sampdoria si trova in un periodo di crisi, ma ha scelto di continuare con Andrea Sottil alla guida tecnica. Nonostante si trovi attualmente al dodicesimo posto in Serie B, con soli tre punti raccolti nelle ultime cinque partite, e nonostante le difficoltà sia sul piano del gioco che caratteriale, il club blucerchiato ha deciso di non effettuare cambiamenti nell’immediato. Questa decisione arriva nonostante qualche settimana fa, dopo la sconfitta contro il Pisa e durante la pausa di campionato, il direttore sportivo doriano Accardi avesse parlato di una “fiducia non a tempo” nel tecnico piemontese. Questa fiducia, seguendo i pareggi con Palermo e Catanzaro, sembra ora legata più strettamente ai risultati futuri, specialmente in vista della difficile trasferta di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo capolista.

Come riportato da Tuttosport, il discorso sul futuro di Sottil potrebbe essere rinviato ai prossimi giorni, con il tecnico che rimane più che mai in discussione. Nonostante i due giorni di riflessione in casa Samp, seguiti alla contestazione dei tifosi sabato a Marassi, e i continui confronti tra Accardi, il presidente Manfredi e i suoi collaboratori, non è stata presa nessuna decisione radicale. Questo nonostante la poca convinzione sulle alternative disponibili, con i nomi di Andreazzoli, Vivarini e Bisoli che per il momento non sembrano convincere. È chiaro che gli scenari potrebbero cambiare rapidamente in caso di ulteriori passi falsi. Un ritorno di Pirlo, ancora sotto contratto con la Samp, è considerato impraticabile sia perché Accardi non vuole sconfessare la sua scelta estiva, sia perché Pirlo stesso non sembra intenzionato a tornare con Accardi ancora al comando.

In questa fase confusionaria, la Sampdoria continua a navigare in acque turbolente, come riporta Tuttosport. Una squadra che inizialmente aspirava ai primi due posti ora non si trova nemmeno in zona play-off. Nonostante i colpi di mercato come Coda e Tutino, che avevano suscitato entusiasmo, la squadra mostra limiti evidenti in campo. La campagna acquisti estiva di Accardi, nonostante alcune delusioni come Romagnoli, Bellemo, Riccio, Sekulov, Vulikic e Silvestri, e qualche acquisizione leggermente più positiva come Venuti, Ioannou e Meulenseen, non ha portato i miglioramenti sperati. La proprietà Manfredi/Radrizzani ha evitato il crac finanziario alla Sampdoria, ma a livello sportivo, la gestione attuale rischia di non eguagliare nemmeno i risultati della stagione precedente.