L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sul calciomercato del Napoli. Milik ha deciso di lasciare il club ed è difficile trattare per Immobile. Allora, i partenopei vorrebbero fare un tentativo per l’ex Cavani, sempre più in bilico al PSG. Il fratello Guglielmone, agente del calciatore uruguaiano ha chiesto 12 milioni all’anno per 3 stagioni e 15 milioni cash al momento della firma. Il Napoli sarebbe disposto a fargli firmare un triennale a 7 milioni netti annui, più 7 milioni al momento della firma.