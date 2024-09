Totti: «Spero che la Nazionale torni a essere quella che tutti ci aspettiamo. Spalletti…»

Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport toccando vari temi. Tra questi anche sulla Nazionale di Spalletti.

Ecco le sue parole:

«Che idea mi sono fatto dell’Italia a Euro 2024? Purtroppo, un’idea negativa come tutti gli italiani e gli sportivi. Pensavamo che l’Italia potesse fare molto meglio però come abbiamo sentito ultimamente non arrivava in buone condizioni. Chi non era pronto mentalmente, chi non lo era fisicamente. In una competizione così importante se non sei pronto è difficile arrivare fino in fondo. Purtroppo, la Nazionale non ha fatto quello che tutti noi ci aspettavamo».

Anche Spalletti ha ammesso i suoi errori, perché il ct è un ruolo molto diverso rispetto all’allenatore di club. «Sembrano due mestieri opposti: un discorso è allenarli quotidianamente, un altro è vederli una volta al mese per una settimana. Devi essere più pronto, più preparato. È anche diverso come allenarli e approcciarli. Spalletti penso che abbia capito i suoi errori, l’ha ammesso anche lui in una recente intervista. Spero che la sua Italia possa ripartire di slancio in questa Nations League e la Nazionale torni a essere quella che tutti ci aspettiamo».

Prima dell’Europeo hanno chiamato voi ex numeri 10 (Antognoni, Baggio, Del Piero, Rivera e Totti) per passare una giornata a Coverciano con gli Azzurri di oggi. Dopo l’Europeo, vi hanno fatto per caso una telefonata? «Onestamente noi non possiamo fare molto, però un consiglio o una chiacchierata può essere utile certo».