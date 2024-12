TMW: “Turris, i giocatori rifiutano di allenarsi. I motivi della protesta”

Clima tutt’altro che sereno in casa Turris, attualmente al penultimo posto della classifica del girone C di Serie C. Stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, i giocatori hanno deciso di non svolgere il consueto allenamento per protesta nei confronti della società per motivi legati a problematiche economiche e gestionali. La squadra ha svolto solo il riscaldamento e poi ha abbandonato il campo. Il mancato pagamento integrale degli emolumenti di settembre e ottobre entro la deadline del 16 dicembre ha scatenato un malcontento diffuso tra i giocatori, già messi a dura prova dalla complessa situazione societaria. A settembre, infatti, l’intera squadra aveva accettato di collaborare per la riduzione del monte ingaggi.

Continue Reading