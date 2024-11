TMW: “Triestina, con Delli Carri può arrivare un nuovo tecnico: si pensa all’ex Palermo Donati”

Nelle ultime ore, il nome di Daniele Delli Carri è tornato prepotentemente in testa nella corsa con Mattia Collauto per il ruolo di direttore sportivo della Triestina. Come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb, l’ex dirigente del Pescara appare sempre più vicino a sedersi sulla poltrona di DS della società giuliana, aprendo la strada a una possibile rivoluzione tecnica.

Clotet a rischio dopo i risultati deludenti

Il futuro di Pep Clotet, approdato sulla panchina della Triestina lo scorso 21 ottobre, sembra appeso a un filo. Lo spagnolo non è riuscito a risollevare le sorti della squadra, conquistando appena due punti in sei partite e finendo al centro delle polemiche per un litigio con l’attaccante Krollis, che gli è costato una lunga squalifica.

Con l’arrivo di un nuovo direttore sportivo, secondo quanto raccolto da TMW, il destino di Clotet potrebbe essere segnato. Delli Carri, qualora confermato nel ruolo, avrebbe già in mente il nome del possibile successore: Massimo Donati.

Donati, il profilo scelto per la panchina

L’ex rosanero è reduce da un’esperienza non semplice alla guida del Kallithea, squadra della massima serie greca, dove in 13 partite è riuscito a ottenere una sola vittoria, in Coppa. Tuttavia, Donati ha già dimostrato le sue capacità in Serie C durante il biennio 2022-2024 alla guida del Legnago, collezionando 80 panchine e consolidando il proprio profilo come tecnico emergente.