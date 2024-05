Tesser: «Il Palermo se la giocherà ai playoff e ha del potenziale, Mignani conosce la B»

Intervistato da “TMW” Attilio Tesser si è soffermato a parlare su vari temi, tra questi anche la B e la C.

Ecco le sue parole:

«Serie B? Pensavo che la Cremonese potesse arrivare al secondo posto direttamente, Como e Venezia stanno facendo un grande campionato ma credo che i veneti abbiano qualcosa in più. I calendari sono abbastanza equilibrati, si giocherà sul punto. Spezia e Bari traballano? Ciò che è accaduto al Bari è incredibile. L’anno scorso hanno perso la Serie A all’ultimo momento e passare dalla promozione al rischio di retrocedere è davvero clamoroso. Per lo Spezia vale lo stesso discorso: si pensava che potessero giocare per i playoff. Ricorda un po’ Benevento e SPAL».

«Palermo-Mignani? Quando si subentra non è mai facile. O dai subito la svolta altrimenti puoi fare più fatica. Il Palermo se la giocherà ai playoff e ha del potenziale. Serve un cambio di passo, tre pareggi e una sconfitta non sono sicuramente un buon ruolino di marcia ma Mignani conosce la categoria e l’ha fatta da protagonista. Vuol dire che c’è altro che non va. Playoff Serie C? I playoff sono un mini torneo. Può succedere di tutto. Ci sono delle squadre importanti, l’equilibrio regnerà sovrano. Nel Girone C ci sono squadre con grandi nomi ma non bastano, ad esempio è impensabile che il Catania abbia lottato per le zone basse. Avellino e Benevento sono forti. Si parla meno di squadre come Torres e Carrarese. Nel girone A c’è esperienza e qualità».