Attraverso il proprio profilo “Twitter”, Javier Tebas, presidente dell’LFP, ha manifestato tutta la propria soddisfazione dopo l’annuncio del Governo sulla ripartenza della Liga dalla settimana che inizierà l’8 giugno. Ecco il suo commento: “Siamo molto contenti della decisione, è il risultato del grande lavoro di club, giocatori e allenatori e tutti gli altri soggetti coinvolti. Ma è molto importante seguire le normative sanitarie e l’evolversi della pandemia. Non possiamo abbassare la guardia”. In basso il tweet in questione.