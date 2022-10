Come si legge su “Calcio&Finanza” incertezze sulla continuità aziendale per Suning.com, la principale società della galassia Suning di cui Zhang Jindong (proprietario dell’Inter) è tra i principali azionisti. Nel bilancio al 30 giugno 2022 della società quotata a Shenzhen, infatti, emergono alcune cifre legate alla situazione debitoria della azienda, in cui il presidente dell’Inter Steven Zhang è presente all’interno del CdA.

Nel dettaglio, nella semestrale al 30 giugno i ricavi di Suning.com sono calati del 60% da 93,6 a 37,2 miliardi di yuan (ovverosia da circa 13,1 a 5,2 miliardi di euro): in particolare, i ricavi delle vendite di beni sono stati pari a di 32,861 miliardi di yuan, con un calo anno su anno del 62,68%, mentre servizi e altri ricavi della società sono stati 1,193 miliardi di yuan, con un calo anno su anno del 41,10%.

Nonostante il forte calo dei ricavi, Suning.com ha fatto registrare una perdita in calo nel primo semestre, passando da -3,7 miliardi di yuan a -2,9 miliardi (ovverosia da -525 a -415 milioni di euro). La perdita netta rettificata è stata di 2,7 miliardi di yuan (385 milioni di euro), pari cioè a un calo del 45,12% rispetto alla perdita netta rettificata di 5,0 miliardi di yuan (700 milioni di euro) nello stesso periodo dell’anno scorso. Nella relazione finanziaria la società prevede che nella seconda metà dell’anno l’azienda dovrebbe essere in grado di ottenere un buon miglioramento rispetto al 2021 dei livelli di fatturato e risultato netto.