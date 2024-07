Südtirol, Valente: «Mantenere la categoria è l’unico obiettivo che ho in testa»

L’allenatore del Südtirol Federico Valente ha rilasciato un’intervista al Corriere dell’Alto Adige circa l’obiettivo del club per la prossima stagione sportiva.

«Mantenere la categoria è l’unico obiettivo che ho in testa e voglio che sia così per tutti dal primo giorno. Quello che abbiamo fatto non conta più nulla, ripartiamo da zero e non mi interessa neanche ipotizzare quali saranno le squadre che lotteranno per la promozione: mi guardo solo alle spalle, sperando di raggiungere prima possibile la salvezza.

Al 70% potrò contare sull’organico dello scorso anno e penso sia un bel vantaggio perché nei sei mesi vissuti insieme abbiamo cercato di creare un’identità che vogliamo portare avanti: i nuovi arrivati la stanno imparando a conoscere da chi c’era già e vedo in tutti grande predisposizione al lavoro. Penso che ripartiremo dalla difesa a tre perché è un sistema che ci garantisce stabilità in entrambe le fasi di gioco».