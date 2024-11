Strambelli: «Bari? I giocatori sono importanti, alla lunga possono entrare nei play-off»

L’ex calciatore del Bari, Nicola Strambelli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di tuttobari.com. Strambelli si è espresso anche in merito alla situazione dei biancorossi e all’obiettivo che possono raggiungere i galletti:

«Seguo sempre e ogni volta che ho l’occasione vado a vederlo allo stadio. Spero sempre che possano fare un campionato importante, perché, secondo me, ci sono le possibilità. Stanno facendo un buon campionato, calcolando che hanno cambiato molto e ci vuole tempo per assimilare quello che chiede il mister. Però i giocatori sono importanti e credo che alla lunga possano entrare nei play-off. Manzari? Lo conosco perché anche lui è della città vecchia. Ho un’amicizia fraterna con Nicola Bellomo e credo che lui meriterebbe più spazio di quello che sta avendo, perché è un grande giocatore. Dorval? Secondo me sta facendo il percorso giusto. L’anno scorso ha sofferto un po’, ma quest’anno è tornato sui suoi livelli. Sono contento per lui, perché è un ragazzo veramente educato e intelligente. Merita tutto questo».