Squilla il telefono, sullo schermo c’è scritto Antonio Conte: Ti rendo principe di Napoli | Lo porta via dalla Juventus

Antonio Conte lo convince a trasferirsi a Napoli e a lasciare la Juventus: con lui può tornare protagonista assoluto.

L’asse Napoli-Juve negli scorsi anni ha sicuramente fatto male ai partenopei. Da Higuain fini a Giuntoli, i bianconeri non si sono mai fatti scrupoli. Ma stavolta il vento sembra che stia cambiando, propio a partire da Antonio Conte. Certo, il tecnico non è passato dalla Juventus al Napoli, ma è pur sempre un ex importante della storia della Vecchia Signora. Ma anche Manna, che a differenza di Giuntoli ha fatto il percorso inverso.

Adesso il Napoli, proprio grazie ad Antonio Conte, sul mercato ha un altro appeal e in entrata vorrebbe tornare a pescare dalla Juventus magari con l’aiuto del suo nuovo allenatore. In tutti i reparti i partenopei infatti dovranno cercare di puntellare la squadra, e le richieste del tecnico in questo senso sono state piuttosto chiare: niente fuggi fuggi generale, i top rimangono, e rinforzi mirati.

Dalla Juventus, un calciatore in uscita che in questi anni ha molto faticato a trovare la condizione, potrebbe arrivare il vero colpo dell’estate, e lo stimolo di giocare per Conte potrebbe essere fondamentale per il suo trasferimento da Torino a Napoli.

Lo convince Antonio Conte

E in queste prime settimane da tecnico azzurro, Conte sembra essere diventato il primo ambasciatore del mercato. Del resto quale migliore garanzia di un allenatore che sempre nella sua carriera ha sempre portato grandi risultati. Senza le coppe europee, l’obiettivo del Napoli sarà quello di tornare a vincere lo Scudetto, scenario che sta stuzzicando tanti calciatori in orbita.

Uno di questi è Federico Chiesa, al momento ancora insicuro del suo futuro. Alla Juventus in questi ultimi due anni ha brillato a intermittenza, e questa potrebbe essere l’estate giusta per lasciare Torino. Tra gli estimatori c’è anche la Roma, ma il Napoli ha un’arma in più.

Chiesa, tra Napoli e Roma

Il Napoli per la fascia destra potrebbe puntare a Chiesa per regalare ad Antonio Conte un attacco stellare, insieme a Kvaratskhelia e a quello che sarà il sostituto di Osimhen qualora il nigeriano dovesse partire – come sembra probabile -. Sul laterale della nazionale c’è anche la Roma, che aveva già puntato Chiesa nelle scorse settimane, ma il Napoli sarebbe in vantaggio rispetto ai capitolini.

Sì, perché in caso di addio Osimhen porterebbe una cifra (130 milioni di euro) che rifinanzierebbe il mercato in entrata del Napoli. Il contratto di Chiesa scade nel 2025 inoltre e non sembrano essere ancora partite le discussioni per un rinnovo.