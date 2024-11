SQUALIFICATO PER 5 GIORNATE: “2 pugni a partita terminata” | Torna in campo nel 2025

Decisione inevitabile del Giudice Sportivo, squalificato per 5 giornate: prende a pugni l’avversario a fine gara

I campionati europei sono fermi per lasciare spazio alle Nazionali in vista degli ultimi impegni di questo 2024. Ovvero per le gare di Nations League e qualificazioni alla prossima edizione della Coppa del Mondo.

Nell’ultima giornata di campionato non sono mancate le polemiche e, soprattutto, alcuni episodi che non potevano affatto passare inosservati. Stiamo parlando di vicende bruttissime e che con il calcio non hanno assolutamente nulla a che fare.

Nelle ultime ore è arrivata la conferma, da parte del Giudice Sportivo, che ha squalificato il tesserato di una società. Lo stesso che si è comportato in maniera a dir poco violenta con il suo avversario.

Ad avere la peggio proprio quest’ultimo visto che, al termine della gara di campionato, ha rimediato non uno ma addirittura due pugni. Il tutto è stato riportato dall’arbitro nel referto di gara. Di conseguenza è arrivata anche la squalifica per il calciatore.

Due pugni all’avversario, arriva la squalifica per il calciatore: mano pesante del Giudice

Nell’ultima nota che è stata emanata dalla Lega Nazionale Dilettanti italiana arriva la conferma che porta la firma del segretario generale, Marco Brunelli e del numero uno della FIGC, Gabriele Gravina. Dopo la comunicazione da parte della Procura Federale si sono concluse le indagini che riguardavano il calciatore dell’ASD Londa 1974, Alessio Parrini. Non solo per il calciatore, ma anche per la società sono arrivate delle punizioni esemplari.

Secondo quanto riportato dall’arbitro del match Torre a Monte – ASD Londa 1974, valevole per il campionato di Terza Categoria Toscana, il tesserato (dopo aver violato l’art. 4 comma 1 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva) aveva colpito con due pugni all’altezza delle tempie un calciatore della squadra avversaria, Marco Cattani. Il tutto mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi al termine dell’incontro.

Pugni all’avversario al termine del match, arriva la squalifica per l’atleta

Dopo aver valutato attentamente il referto del direttore di gara, il Giudice Sportivo è arrivato alla conclusione di squalificare Parrini per ben cinque giornate. Segno del fatto che il suo anno sportivo è terminato in anticipo. Potrà ritornare a disposizione solo a partire dal 2025.

Non è finita qui visto che anche la società in questione, l’ASD Londa 1974, è stata sanzionata con una pesante ammenda: dal valore di ben 300 euro. Una cifra molto importante per questo tipo di categorie dilettantistiche.