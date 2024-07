Spezia, Vignali: «Siamo forti, potremo mettere tutti in difficoltà»

Luca Vignali, difensore nativo proprio di La Spezia rientrato al club aquilotto lo scorso gennaio dal Como, ha rilasciato le seguenti parole in sala stampa:

«Il ritiro procede bene, siamo ormai alla fine e affrontiamo gli ultimi giorni con il sorriso. Abbiamo lavorato tanto, allenandoci bene e con intensità. Mi sento molto bene, ma vedo che tutta la squadra risponde benissimo agli allenamenti. Siamo una squadra giovane, anche io che ho 28 anni e non sono così anziano sono tra i più esperti. È una grossa responsabilità, oltre ad allenarci seriamente dobbiamo dare l’esempio ai giovani e dargli qualche consiglio per aiutarli a maturare. Quello che cerchiamo di trasmettere è il lavoro con massima attenzione e concentrazione, così si deve fare per migliorare. Dobbiamo dare il massimo anche in allenamento ed essere concentrati su quello che facciamo. La scelta di tornare è stata veramente facile, ormai penso sia chiaro quanto io sia legato a questa squadra. Non ci ho pensato un attimo quando è arrivata la chiamata, tornare al Picco è stata un’emozione bellissima, riuscire a salvarci tutti insieme in quella situazione molto difficile è stata una bella impresa. La mentalità c’era, dovevamo portare aria fresca e noi nuovi siamo riusciti a dare quella spensieratezza che mancava. Tutti ci hanno accolto al meglio e abbiamo lavorato insieme per l’obiettivo».