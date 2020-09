Come si legge su “SiracusaNews” alcuni agenti della Digos aretusea hanno eseguito un provvedimento restrittivo di accompagnamento in un istituto per minori nei confronti di un giovane che nel 2016, ancora minorenne, si era reso responsabile dei reati di minaccia e violenza aggravati commessi nei confronti di pubblici ufficiali. Il giovane, al termine dell’incontro di calcio Siracusa–Foggia, durante le operazioni di scorta al pullman della tifoseria ospite, insieme ad un gruppo di ultras siracusani, tentava di forzare lo schieramento della Polizia, posto a tutela dei tifosi pugliesi, tirando dei sassi contro i poliziotti. Nell’occorso, il minore, individuato dagli operatori della Digos, fu denunciato all’Autorità Giudiziaria.