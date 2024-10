Sinner lo strappa dalle mani di Djokovic: non accadeva dal 2017 | 20 milioni di € circa

Il numero 1 del Ranking ATP è pronto a depredare ancora una volta il grande rivale. Vediamo di che cosa stiamo parlando.

E’ senza dubbio lo sportivo del momento in Italia e non solo Jannik Sinner. Il nativo di San Candido sta continuando a macinare grandi risultati, al netto della controversia importante riguardante il caso doping. Di recente infatti la Wada ha fatto ricorso, richiedendo una squalifica del giovane tennista dopo l’assoluzione dei mesi scorsi.

Al netto di ciò però come dicevamo le cose in ambito sportivo per lui stanno andando alla grande. Solo qualche giorno fa ha conquistato un altro Masters, quello di Shangai, battendo in finale il grande Novak Djokovic. Un risultato preziosissimo per lui dunque, che lo proietta nell’olimpo del grande tennis e che blinda la prima posizione nel Ranking ATP.

I grandi obiettivi per Sinner però sembrano non essere finiti qui. A quanto pare infatti il classe 2001 sta strappando un altro grande risultato, ancora una volta dalle mani del rivale serbo. Un traguardo a dir poco clamoroso, che vede in ballo tantissimi soldi. Vediamo insieme di cosa stiamo parlando.

Sinner supera ancora Djokovic

La conquista di trofei comporta tanti guadagni ai tennisti. Lo sa bene Jannik Sinner, che fino ad ora in stagione è riuscito ad incassare la bellezza di 16,6 milioni di euro. Una cifra enorme, che potrebbe crescere ancora di più visto che la stagione è bella lunga.

Ed è per questa ragione dunque che il 23enne potrebbe superare ancora una volta Nole Djokovic, questa volta non sul campo da tennis, bensì proprio su una questione economica. Infatti il record di maggiori guadagni in una singola stagione per un tennista ad oggi appartiene proprio al serbo, che nel 2017 riuscì ad ottenere un montepremi di 17,85 milioni di euro. Somma che rischia di essere facilmente superata dal ragazzo altoatesino.

Ecco come Sinner può sorpassare il rivale

Considerando che prima del termine della stagione attuale ci sono ancora da giocare il Masters 1000 di Parigi-Bercy, che potrebbe portare un milione di euro nelle casse di Sinner, e le Atp Finals di Torino, le quali donerebbero oltre 4 milioni al ragazzo, il calcolo è presto fatto.

In questo modo dunque il numero 1 del Ranking Atp, qualora riuscisse a vincere i tornei in questione, andrebbe facilmente a superare Djokovic anche in questa speciale classifica, andando a toccare i 20 milioni di guadagni.