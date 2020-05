Scontro in corso tra il comitato tecnico-scientifico regionale Covid-19 e la Regione rispetto al nuovo piano sanitario illustrato ieri dall’assessore alla Salute Ruggero Razza. Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, dopo la firma della circolare che apre la fase 2 della sanità, i membri medici del comitato hanno rimesso in blocco il mandato nelle mani del presidente della Regione Nello Musumeci che li ha nominati. I tecnici non condividono l’abolizione dei Covid hospital a partire dal 25 maggio e contestano la decisione di non sottoporre tutti i pazienti in attesa di ricovero programmato a tampone prima.