Intervenuto ai microfoni di “QS” il presidente della LND Cosimo Sibilia invita alla cautela: «Dato che tutto il Paese è bloccato dalle restrizioni imposte dall’emergenza cosa cambia sapere se le attività dilettantistiche saranno definitivamente sospese tra un giorno o una settimana? Cerchiamo di procedere con cautela e razionalità sperando che l’epidemia cessi nel più breve tempo possibile. Dobbiamo attendere le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e del Governo. Al momento non abbiamo ancora informazioni al riguardo. Nel vertice con il Ministro dello Sport sono emerse delle perplessità sull’applicazione del protocollo sanitario e sulla sua attuazione per i Dilettanti. Se è vero che la salute è al primo posto abbiamo insistito per avere le massime garanzie di applicazione ma dobbiamo aspettare».