Intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, si è espresso così: «Ripresa? Ho detto sempre che sfrutteremo ogni possibilità, fino all’ultimo minuto, per tornare a giocare. Non sarà semplicissimo, se facciamo riferimento al protocollo FIGC anche le altre leghe hanno problemi, figuriamoci i dilettanti. Ma il ministro ha detto che voleva guardare avanti, ad un altro passo per la tutela sanitaria del nostro mondo. Siamo convinti che a breve avremo queste risposte. Sicuramente in questo ultimo mese ho dovuto più volte fare interventi per far capire che la LND tornerà ad essere protagonista quando ci sarà la tutela assoluta dei suoi partecipanti, e non parliamo solo dei calciatori. Le squadre che ora sono prime nei loro gironi, se non si ripartisse, troveranno un accordo con la Lega Pro? Questa ipotesi dipende dalla classifica congelata. Su questo la Lega Pro deve dare la possibilità al campionato dilettanti di decretare i nove vincitori. Per quanto ci riguarda nulla si fa senza le retrocesse dei campionati di Lega Pro: se si blocca il meccanismo, ne risente tutto il sistema. Le nostre società devono essere sicure che io e i consiglieri non faremo passare nessun principio che non debba essere quello del rispetto dei ruoli e del risultato ottenuto. Io oggi dico che dobbiamo fare gli sforzi per tornare in campo, poi le classifiche sarà un problema da vedere dopo».