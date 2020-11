Sono state rese note le formazioni ufficiali di Vibonese-Ternana, match valido per la 13^ giornata del campionato di serie C Girone C. Di seguito le scelte dei due allenatori:

Vibonese (3-5-2): Marson; Rasi, Redolfi, Sciacca; Ciotti, Laaribi, Ambro, Statella, Mahrous; Berardi, Plescia. A disp.: Mengoni, Spina, Prezzabile, La Ragione, Falla, Leone, Di Santo, Parigi, Bachini, Montagno Grillo, Vitiello, Mancino. – Allenatore: Angelo Galfano.





Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Proietti, Palumbo; Partipilo, Torromino, Furlan; Raicevic. A disp.: Vitali, Frascatore, Ndir, Russo, Suagher, Paghera, Proietti, Salzano, Vantaggiato, Onesti, Peralta. – Allenatore: Cristiano Lucarelli.