Serie C: il Rimini ne fa cinque al Pontedera. La Ternana batte 1-3 la Pianese. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone B

Terminano le gare del Girone B di serie C.

Carpi-Torres 1-2: La Torres vince, il Carpi non rimonta

La Torres si impone sul Carpi con un uno-due micidiale nel primo tempo: Guiebre (19’) e Zecca (21’) firmano il doppio vantaggio. Nella ripresa, il Carpi accorcia con una rete ma non riesce a trovare il pareggio. Una vittoria preziosa per i sardi, che confermano un momento di forma positiva.

Pianese-Ternana 1-3: Cicerelli trascina gli umbri

La Ternana espugna il campo della Pianese con un 1-3 che mette in luce la qualità dei rossoverdi. Cianci sblocca al 2’, Cicerelli raddoppia al 29’, e nonostante il tentativo di rimonta della Pianese con Mastropietro al 68’, è ancora Cicerelli a chiudere i conti all’82’. Una prestazione convincente per la squadra umbra.

Rimini-Pontedera 5-1: Show dei romagnoli

Il Rimini domina contro il Pontedera con una vittoria schiacciante. Parigi apre le danze al 12’, seguito dai gol di Garetto (37’) e Falbo (40’). Il Pontedera prova a reagire accorciando con Pretato al 64’, ma i padroni di casa dilagano con Cioffi (66’) e ancora Garetto al 76’, che firma la sua doppietta. Una prestazione da incorniciare per il Rimini.

Ecco la classifica:

Pescara – 39

Ternana – 39

Entella – 34

Torres – 32

Vis Pesaro – 29

Rimini – 27

Arezzo – 26

Pianese – 24

Campobasso – 24

Pineto – 23

Ascoli – 21

Gubbio – 21

Carpi – 21

Perugia – 19

Lucchese – 17

SPAL – 17

Pontedera – 16

Milan U23 – 13

Sestri Levante – 13

Legnago Salus – 9