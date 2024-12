Serie C: il Lumezzane pareggia in casa contro la Pro Patria. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone A

Terminano le gare del Girone A di serie C.

Lumezzane-Pro Patria 1-1: Nicco risponde a Iori

Al termine di una partita combattuta, Lumezzane e Pro Patria si dividono la posta in palio. Iori porta in vantaggio i padroni di casa al 13’, ma nella ripresa Nicco pareggia i conti al 53’. Nonostante i tentativi di entrambe le squadre, il risultato non cambia più, con un punto che lascia il match aperto a diverse interpretazioni tattiche.

Virtus Verona-Giana Erminio 1-1: Mehic salva la Virtus

A Verona, la Giana Erminio si illude con il gol di Caferri nel recupero del primo tempo (45’+2), ma nella ripresa è Mehic a riportare in parità i padroni di casa al 59’. Una gara intensa che termina con un punto per parte, risultato che rispecchia l’equilibrio visto in campo.

Padova – 45

L.R. Vicenza – 40

FeralpiSalò – 32

Trento – 30

Alcione Milano – 29

Novara – 28

Lumezzane – 27

Atalanta U23 – 26

Renate – 25

Lecco – 23

AlbinoLeffe – 22

Virtus Verona – 21

Giana Erminio – 20

Arzignano – 18

Pergolettese – 17

Pro Patria – 17

Pro Vercelli – 16

Caldiero Terme – 15

Union Clodiense – 12

Triestina – 7