Serie C Girone C: pari pirotecnico tra Messina e Potenza, il match termina 2-2. Vince il Monopoli, la classifica aggiornata

Terminano i match nei campi di Serie C Girone C.

Messina-Potenza 2-2. La sblocca Caturano per gli ospiti al 23′. La doppietta di Antariello riassesta la compagine siciliana passando in vantaggio per 2-1. Il pari lo realizza Verrengia al 90+4′.

Turris-Monopoli 0-2. A sbloccare il match è Vazquez al 4′, poi Pace realizza la rete del raddoppio. Turris in notevole difficoltà, non riesce a reagire e chiude il match in inferiorità numerica.

CLASSIFICA

Picerno 3

Audace Cerignola 3

Giugliano 3

Messina 1

Potenza 1

Casertana 1

Catania 1

Juventus 0

Avellino 0

Cavese 0

Foggia 0

Crotone 0

Benevento 0

Trapani 0

Altamura 0

Taranto 0

Turris 0