Serie C Girone C: la Casertana trionfa 2 a 0 contro la Virtus Francavilla, 0 a 0 tra Taranto e Sorrento. La classifica aggiornata

Si concludono con i seguenti risultati le partite del Girone C di Serie C delle 18:30, valevoli per la 32esima giornata:

CASERTANA-VIRTUS FRANCAVILLA 2-0 (Montalto, Curcio)

TARANTO-SORRENTO 0-0

CLASSIFICA:

Juve Stabia 67

Benevento 61

Avellino 54

Picerno 54

Casertana 51

Taranto 50

Crotone 46

Giugliano 45

Latina 44

Sorrento 42

Audace Cerignola 40

Messina 40

Foggia 39

Potenza 37

Catania 36

Turris 32

Monopoli 29

Virtus Francavilla 27

Monterosi 24

Brindisi 19