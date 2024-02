Terminano i primi tempi dei match di Serie C Girone C. Il Foggia chiude la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-1 sul Monopoli grazie a due reti in pochissimi minuti. Stessa sorte per il Benevento.

Di seguito i parziali:

Benevento-Audace Cerignola 1-0 (Cappellini 24′)

Foggia-Monopoli 2-1 (Ardizzone 14′; Ercolani 26′; Santaniello 27′)