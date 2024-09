Serie C Girone B: solo 0 a 0 tra Pescara e Perugia, vincono Rimini e Spal. Risultati finali e classifica aggiornata

Si sono appena conclusi con i seguenti risultati i primi tempi delle partite di stasera, lunedì 23 settembre, valevoli per la quinta giornata del Girone B di Serie C:

PESCARA-PERUGIA 0-0 /Termina a reti inviolate il match allo stadio Adriatico. I padroni di casa, molto propositivi nel primo

tempo, vengono fermati dalla formazione umbra che, nella ripresa, è andata vicina al gol per diverse

volte.

RIMINI-MILAN 1-0 / Altra sconfitta per i giovani rossoneri, che rimandano nuovamente l’appuntamento con la vittoria. Ai padroni

di casa basta la rete di Cernigoi per stendere i ragazzi di mister Bonera. molto sfortunati nella seconda

frazione di gioco.

SPAL-CARPI 2-1 / I ferraresi ottengono un importante successo per risalire in classifica. Nel primo tempo gol di Antenucci e

Rao, mentre nella ripresa non basta il gol di Cortesi per evitare la sconfitta dei biancorossi.

CLASSIFICA

Pescara 11

Entella 11

Ternana 10

Torres 9

Vis Pesaro 9

Gubbio 9

Arezzo 9

Lucchese 8

Ascoli 7

Carpi 6

Pontedera 6

Pineto 6

Perugia 6

Pianese 5

Rimini 5

Spal 4

Campobasso 4

Sestri Levante 4

Milan U23 2

Legnago Salus 0