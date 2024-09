Serie C Girone B: Ascoli avanti di misura sulla Pianese all’intervallo, vince la Vis Pesaro 2-0 sull’Arezzo. I risultati parziali

Terminano i primi tempi nei campi di Serie C Girone B.

Ascoli-Pianese 1-0. Il match è subito in discesa per i padroni di casa, a sbloccare la gara è Varone dopo appena 2′. Gli ospiti provano ad avanzare ma non riescono a far male agli avversari.

Vis Pesaro-Arezzo 2-0. Prima frazione di gioco molto equilibrata, con le due formazioni che si difendono e provano a far male agli avversari. E’, però, al 29′ che il match si sblocca grazie alla rete di Afonso Peixoto. Al 36′ arriva la reazione di Nicastro che porta il match al termine del primo tempo sul 2-0.